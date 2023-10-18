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Банк России остановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей с изображением церкви без креста

Банк России остановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей с изображением церкви без креста

В широкое обращение купюры не попалиЦентральный банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщили на сайте регулятора.

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