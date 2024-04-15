Макгрегор: ни США, ни Европа не обладают силами для борьбы с мощью России

Эксперт объяснил, почему Вашингтон не способен противостоять Москве Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети Х, что американцам следует знать, что ни Европа, ни США не обладают войсками, которые могли бы побороться с военной мощью России.