Участник СВО вернулся на малую родину и стал трактористом

Бойца демобилизовали после ранения, и он вернулся в Новосибирскую область. Мужчина не стал сидеть на месте и решил обучиться на тракториста Евгений Сизов долгое время служил по контракту в войсковых частях Каргата и Чулыма.
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