Спецпредставитель Лаврентьев: РФ и США сейчас не поддерживают диалог по Сирии

Российская Федерация и Соединенные Штаты в настоящее время не поддерживают диалог по Сирии. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал ТАСС, сделал Александр Лаврентьев, специальный представитель президента Владимира Путина.
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