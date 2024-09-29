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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сьон» Миранчука на выезде сыграет с «Цюрихом». На гол россиянина дают коэффициент 5.00

«Сьон» на выезде сыграет с «Цюрихом» в 8-м туре чемпионата Швейцарии. Хозяева котируются фаворитами за 1.

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