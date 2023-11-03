Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали

Валерий Евстафьев После упоминания туповатости читать не стал. Либеральный душок почувствовал. Не туповатая она, а наивная. Как Россия при Ельцине. Это наша общая советская черта: мы не допускали такой низости и коварства запада, кои оказались полным беспределом.

Александр Макеев Троюродной Племяннице Кузькиной Матери Владимир Путин уже указал цели и задачи. Троюродная Племянница старательно начала двигаться к целям!.. Изящно, в чёрной-пречёрной пачке и зловещего огненного раскраса пуантах, как балерина Зла в балете Лебединое озеро...