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Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали

Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали

Жила-была Украина. Бойкая и симпатичная девочка, которую не уставали хвалить да нахваливать. И красивая, и обеспеченная, и талантливая, и умная, и вообще молодец.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
После упоминания туповатости читать не стал. Либеральный душок почувствовал. Не туповатая она, а наивная. Как Россия при Ельцине. Это наша общая советская черта: мы не допускали такой низости и коварства запада, кои оказались полным беспределом.
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