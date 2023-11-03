Жила-была Украина. Бойкая и симпатичная девочка, которую не уставали хвалить да нахваливать. И красивая, и обеспеченная, и талантливая, и умная, и вообще молодец.
Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали
Комментарии
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Валерий Евстафьев
После упоминания туповатости читать не стал. Либеральный душок почувствовал. Не туповатая она, а наивная. Как Россия при Ельцине. Это наша общая советская черта: мы не допускали такой низости и коварства запада, кои оказались полным беспределом.
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2 час.
Александр Макеев
Троюродной Племяннице Кузькиной Матери Владимир Путин уже указал цели и задачи. Троюродная Племянница старательно начала двигаться к целям!.. Изящно, в чёрной-пречёрной пачке и зловещего огненного раскраса пуантах, как балерина Зла в балете Лебединое озеро...
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2 час.
VG
Vasily Golov
СССР развращал девочку с косой деньгами,новыми предприятиями,атомными, тепловыми и гидростанциями,поставками нефти и газа по цене"воды или чая".Это вошло в привычку.Халявные деньги до сих пор поступают.Развратник сменился,но привычка сохранилась от советских времен.
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1 час.
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