БлокнотРУ В Воронеже разразился скандал из-за неоправданно мягкого приговора, вынесенного мигранту-педофилу, который совершил чудовищное преступление против 11-летней школьницы в Рамонском районе города.
В Воронеже нелегальному мигранту за педофилию дали 7 лет
Комментарии
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Андрей Павлов
...нелегальному мигранту за педофилию дали 7 лет". А почему так много? Разве по традиции девочка не сама его спровоцировала? Странно как-то. А легальному сколько бы дали?
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8 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
ока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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6 час.
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