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Петербуржцы смогут насладиться "бабьим летом" на следующей неделе

Петербуржцы смогут насладиться "бабьим летом" на следующей неделе

С понедельника, 7 сентября, жителей Петербурга наконец начнет радовать долгожданное бабье лето. В этот день будет еще свежо, а затем воздух прогреется до +18…+21 градуса.

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