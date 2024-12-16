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Биатлонист Васильев назвал соревнования без россиян пародией на турниры

Биатлонист Васильев назвал соревнования без россиян пародией на турниры

Международные биатлоны без российских спортсменов являются пародией на турниры. Такое мнение «РБК Спорт» высказал президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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