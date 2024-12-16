Биатлонист Васильев назвал соревнования без россиян пародией на турниры

Международные биатлоны без российских спортсменов являются пародией на турниры. Такое мнение «РБК Спорт» высказал президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
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