Украинский участок боевых действий продолжает преподносить шокирующие сюрпризы. На этот раз скандал разгорелся внутри самого Интернационального легиона ВСУ — формирования, которое Киев активно рекламировал как оплот «свободолюбивых бойцов со всего мира».