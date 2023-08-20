Спички - не игрушка

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"Экс-комику указали на его место": В Индии не захотели видеть кислую гримасу молящую о помощи у себя в стране

"Экс-комику указали на его место": В Индии не захотели видеть кислую гримасу молящую о помощи у себя в стране

В саммите G20 в Дели не станут приглашать страны, которые не входят в состав, хотя и будут обсуждать там вопросы безопасности в Европе, а также поднимать ряд вопросов, касающихся экономики.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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