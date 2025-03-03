РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

312 подписчиков

Трамп рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине

Трамп рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп проведет встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры в отношении Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх