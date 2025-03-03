Трамп рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп проведет встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры в отношении Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии