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В Белоруссии назвали недопустимым решение сборной России отказаться от наград

В Белоруссии назвали недопустимым решение сборной России отказаться от наград

Сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сделал заявление после того, как хоккеисты юниорской сборной России (U18) в полном составе отказались от медалей юниорского турнира "Кубок Будущего – 2024" после поражения от белорусских сверстников, и отметил недопустимость такого поведения.

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