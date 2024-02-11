В Белоруссии назвали недопустимым решение сборной России отказаться от наград

Сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сделал заявление после того, как хоккеисты юниорской сборной России (U18) в полном составе отказались от медалей юниорского турнира "Кубок Будущего – 2024" после поражения от белорусских сверстников, и отметил недопустимость такого поведения.