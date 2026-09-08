40-летняя Ирина Шейк получила награду на 83-м Венецианском кинофестивале. На премии Filming Italy Venice Award, которая проводится во главе с продюсером Тицианой Рокка в рамках кинофестиваля при поддержке Министерства Культуры Италии, Ирине вручили награду за её вклад в развитие и распространение аудиовизуальной культуры и индустрии развлечений.