40-летняя Ирина Шейк получила награду на 83-м Венецианском кинофестивале. На премии Filming Italy Venice Award, которая проводится во главе с продюсером Тицианой Рокка в рамках кинофестиваля при поддержке Министерства Культуры Италии, Ирине вручили награду за её вклад в развитие и распространение аудиовизуальной культуры и индустрии развлечений.
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