Петербуржец получил 10 лет за убийство из пистолета в кафе

Преступление было совершено в марте Суд в Петербурге приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который в марте убил своего знакомого в кафе на Московском проспекте, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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