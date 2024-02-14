"Сделал слово патриот ругательным": Продюсер объяснил скрытый конфликт SHAMAN с другими звёздами

SHAMAN стал жертвой собственного пиара, сделавшего его "самым патриотичным" певцом России.Лидер группы "Земляне" Владимир Киселёв объяснил нежелание звёзд отечественной сцены выступать на одной сцене с SHAMAN.
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