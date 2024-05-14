🏗 В Крыму по нацпроекту ремонтируют 8 участков трассы от Симферополя до Армянска Трассу от крымской столицы в сторону Армянска разделили на 8 участков общей протяжённостью 63 километра.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏗 В Крыму по нацпроекту ремонтируют 8 участков трассы от Симферополя до Армянска Трассу от крымской столицы в сторону Армянска разделили на 8 участков общей протяжённостью 63 километра.