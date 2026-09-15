Бухгалтеров в Новосибирске начали «ловить» на поддельных счетах

На самом деле внутри может находиться вредоносная программа. Схема рассчитана на сотрудников, которые ежедневно получают десятки подобных документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Пенсионера задерж...
- GS Новосибирский кос...
- ЮГ В Новосибирске эк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым