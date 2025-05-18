Лавров и Рубио подвели итоги переговоров по украинскому конфликту: главное за сутки

МОСКВА, 18 мая, ФедералПресс. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подвели итоги переговоров по украинскому конфликту, Президент США Дональд Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.