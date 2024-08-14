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Как дедушка и внучка: Мэл Гибсон вышел в свет с молодой любовницей

Как дедушка и внучка: Мэл Гибсон вышел в свет с молодой любовницей

Актера не смущает разница в возрасте с любимой почти в 35 лет. Мэл Гибсон вывел в свет молодую подругу LEGION-MEDIAНа днях 68-летний Мэл Гибсон появился в Малибу со своей молодой 34-летней подружкой Розалиндой Росс, с которой он показывается на публике нечасто.

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