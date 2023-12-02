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Царьград

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Певец Агутин рассказал, куда пропала Анжелика Варум

Певец Агутин рассказал, куда пропала Анжелика Варум

Супруга артиста уже долгое время не появляется и не выступает на крупных концертах.Певица Анжелика Варум на протяжении последних двух лет стала нечастой гостьей на публике и крупных мероприятиях на различных площадках.

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