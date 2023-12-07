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Китай

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Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года -- ТАСС

Москва, 7 декабря /Синьхуа/ -- Совет Федерации, верхняя палата Федерального собрания РФ, принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования.

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