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Русская армия продвинулась на 300 метров севернее Степовой Новоселовки

Русская армия продвинулась на 300 метров севернее Степовой Новоселовки

Русская армия успешно отразила контратаки ВСУ в Харьковской области, продвинувшись на 300 метров севернее Степовой Новоселовки.

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