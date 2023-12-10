После поножовщины на соревнованиях по вольной борьбе в Петербурге возбудили уголовное дело

Конфликт произошёл между двумя посетителями и охранниками заведения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») после поножовщины на Всероссийских соревнованиях памяти Родионова по вольной борьбе в Петербурге.
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