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После поножовщины на соревнованиях по вольной борьбе в Петербурге возбудили уголовное дело

Конфликт произошёл между двумя посетителями и охранниками заведения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») после поножовщины на Всероссийских соревнованиях памяти Родионова по вольной борьбе в Петербурге.

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