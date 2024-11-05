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Естественная убыль населения в Татарстане выросла более чем на 60%

Естественная убыль населения в Татарстане выросла более чем на 60%

По итогам первых восьми месяцев 2024 года в Татарстане естественная убыль населения увеличилась более чем на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2023 года (6929 человек по сравнению с 4232).

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