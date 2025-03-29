Гельмут Марко: «Цунода завершит сезон-2025 в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос о том, станет ли Изак Аджар из «Рейсинг Буллз» следующим напарником Макса Ферстаппена, если Юки Цунода не оправдает ожиданий.
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