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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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The Last of Us, God of War и не только: список отмененных live-сервисов от Sony действительн...

The Last of Us, God of War и не только: список отмененных live-сервисов от Sony действительн...

The Last of Us, God of War и не только: список отмененных live-сервисов от Sony действительно впечатляетПосле сообщения об отмене еще двух живых сервисов компании Sony для PS5 целесообразно подвести некий промежуточный итог действиям Джима Райана, который решил направить усилия PlayStation Studios на эту бизнес-модель.

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