Утомленный солнцем: как в Дубае снимают нового «Мажора» с Прилучным

Чем герою сложнее, тем интереснее за этим наблюдать, считает шоураннер сериала «Мажор» Максим Полинский, поэтому в третьем полнометражном фильме, съемки которого сейчас в самом разгаре, персонаж Павла Прилучного отправляется под палящее солнце в дубайские пустыни.
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