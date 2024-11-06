Утомленный солнцем: как в Дубае снимают нового «Мажора» с Прилучным

Чем герою сложнее, тем интереснее за этим наблюдать, считает шоураннер сериала «Мажор» Максим Полинский, поэтому в третьем полнометражном фильме, съемки которого сейчас в самом разгаре, персонаж Павла Прилучного отправляется под палящее солнце в дубайские пустыни.