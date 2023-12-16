Фигурист Плющенко назвал Путина лучшим в мире политиком

Российский фигурист Евгений Плющенко назвал Владимира Путина лучшим в мире политиком. Такое заявление он сделал на собрании инициативной группы по выдвижению действующего лидера государства на президентские выборы в 2024 году, передает NEWS.
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