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Фигурист Плющенко назвал Путина лучшим в мире политиком

Фигурист Плющенко назвал Путина лучшим в мире политиком

Российский фигурист Евгений Плющенко назвал Владимира Путина лучшим в мире политиком. Такое заявление он сделал на собрании инициативной группы по выдвижению действующего лидера государства на президентские выборы в 2024 году, передает NEWS.

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Комментарии
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В С
А Ксюшадь не популярна , но о ней тоже говорят.
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