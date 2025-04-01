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Царьград

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Пенсии, дети мигрантов и табу на кредиты: Что изменится в России с 1 апреля

Пенсии, дети мигрантов и табу на кредиты: Что изменится в России с 1 апреля

С 1 апреля Россия вступает в новую эпоху социальных перемен: пенсии поднимаются на 14,75%, а мигранты столкнутся с новыми языковыми барьерами для своих детей.

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