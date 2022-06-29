Славянская доктрина

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Крымская война. На северных морях и на Тихом океане

Крымская война. На северных морях и на Тихом океане

Вячеслав Шпаковский Нападение англичан на Соловецкий монастырь. Лубочная картинка 1868 года «. Запад не решается на ту единственную политику, которая одновременно достигла бы двух целей: обеспечение мира и сохранение собственного достоинства.

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