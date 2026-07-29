Ирак поручил МИДу зафиксировать атаку Саудовской Аравии и США

Совет нацбезопасности Ирака поручил МИД документировать последствия атаки Саудовской Аравии и США. Под руководством премьера Аль аз-Зейди, Ирак намерен отстоять суверенитет и защитить свои права в условиях напряженных консультаций.
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