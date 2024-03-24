Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Неужели ее отпустят?«Вы все сдохнете!...
  • Сергей Неробов
    За смертную казнь, не как иначе. Иначе совсем оборзели.Опрос про смертну...
  • Игорь Василевский
    Часть судей Конституционного суда высказывается за то, что мораторий нельзя отменить без изменения текста Конституции...Опрос про смертну...

Андрей Клинцевич. Теракт в «Крокусе»: как обезопасить себя в будущем

Андрей Клинцевич. Теракт в «Крокусе»: как обезопасить себя в будущем

  Страшный теракт, который произошёл в Крокус сите холл, снова ставит перед нами, как обществом вопрос: «как обезопасить себя в будущем?» Понятно, что поставить на каждый гражданский объект вооружённого сотрудника Росгвардии или ФСБ невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх