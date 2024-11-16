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Бербок выступила за поставку Украине дальнобойных вооружений

Бербок выступила за поставку Украине дальнобойных вооружений

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе выступления на съезде Партии зеленых в Висбадене призвала к продолжению военной поддержки Украины, а также высказалась за предоставление Киеву дальнобойного оружия, сообщает Tagesspeigel.

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