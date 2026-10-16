Миссия MMX должна доставить образцы грунта на Землю в 2031 году Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA планирует 20 октября запустить межпланетный зонд MMX к Фобосу — одному из двух спутников Марса.
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