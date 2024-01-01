Олега Попова убрали, Магомаева не решились. Кого еще вырезали из Голубого огонька

Silver Kont

Откровенно говоря, сидел в интернете до половины двенадцатого, потом жена позвала к столу в гостиную, где телевизор... Перещёлкивал каналы, попал на канал "ТВЦ", где шли "Добрые песни".... После боя курантов и бокала шампанского смотреть уже было нечего, всё уже просмотрено раньше, одни повторы...