Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

20 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Современные трейлеры позволяют перевозить не 70 тонн, а 570! Инет в помощь Александру24! А рядом, то бишь спереди и с...Путин принял само...
  • Астон Мартин
    и зачем мнения граждан собирают , для чего ???🤔Почему Поклонскую...
  • Иосиф Калинин
    То, что, именно, свою - я понял!"Лупить надо уже ...

Олега Попова убрали, Магомаева не решились. Кого еще вырезали из Голубого огонька

Олега Попова убрали, Магомаева не решились. Кого еще вырезали из Голубого огонька

Ну что, Филиппа Киркорова в "Голубом огоньке" не было, и можно сказать, власть выполнила волю народа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Откровенно говоря, сидел в интернете до половины двенадцатого, потом жена позвала к столу в гостиную, где телевизор... Перещёлкивал каналы, попал на канал &quot;ТВЦ&quot;, где шли &quot;Добрые песни&quot;.... После боя курантов и бокала шампанского смотреть уже было нечего, всё уже просмотрено раньше, одни повторы...
Ответить
1 час.
v
viach
Голубой огонёк не смотрел, но после этой статьи возникло любопытство. ))
Ответить
47 мин.
Надежда Огай
Валерия Леонтьева считаю самым порядочным эстрадным певцом, очень талантливым! А если кому-то мерещится унитаз, то это уже его проблемы🤭😂
Ответить
40 мин.

Картина дня

наверх