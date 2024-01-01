Ну что, Филиппа Киркорова в "Голубом огоньке" не было, и можно сказать, власть выполнила волю народа.
Олега Попова убрали, Магомаева не решились. Кого еще вырезали из Голубого огонька
Комментарии
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Silver Kont
Откровенно говоря, сидел в интернете до половины двенадцатого, потом жена позвала к столу в гостиную, где телевизор... Перещёлкивал каналы, попал на канал "ТВЦ", где шли "Добрые песни".... После боя курантов и бокала шампанского смотреть уже было нечего, всё уже просмотрено раньше, одни повторы...
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1 час.
v
viach
Голубой огонёк не смотрел, но после этой статьи возникло любопытство. ))
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47 мин.
Надежда Огай
Валерия Леонтьева считаю самым порядочным эстрадным певцом, очень талантливым! А если кому-то мерещится унитаз, то это уже его проблемы🤭😂
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40 мин.
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