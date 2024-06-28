Словесная схватка двух политических идиотов* закончилась как бы "победой" более молодого

После дебатов с Трампом у демократов в США задумались о замене БайденаПредставители Демократической партии США после неудачных для президента Джо Байдена предвыборных дебатов начали обсуждать замену его кандидатуры, пишет Politico.
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