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В двух районах Южного Урала объявлен режим ЧС

В двух районах Южного Урала объявлен режим ЧС

На Южном Урале продолжаются противопаводковые мероприятия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, режим чрезвычайной ситуации введен на территории Варнинского и Брединского районов.

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