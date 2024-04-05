В двух районах Южного Урала объявлен режим ЧС

На Южном Урале продолжаются противопаводковые мероприятия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, режим чрезвычайной ситуации введен на территории Варнинского и Брединского районов.
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