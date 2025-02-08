Учёные Сколтеха и МФТИ разработали новый метод поиска перспективных металлических сплавов с помощью ИИ

Исследователи из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и Московского физико-технического института (МФТИ) создали инновационный метод ускоренного поиска высокоэффективных металлических сплавов.
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