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Сейчас ископаемые. Потом небо и воздух? Сенатор – о планах Зеленского распродать Украину: "Вдумайтесь только!"

Сейчас ископаемые. Потом небо и воздух? Сенатор – о планах Зеленского распродать Украину: "Вдумайтесь только!"

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин резко высказался о планах нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского распродать свою страну по частям.

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