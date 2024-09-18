Великобритания с помощью украинского лидера Владимира Зеленского (срок официальных полномочий которого истек 20 мая) начала продвигать уже укоренившуюся в Соединенном Королевстве идеологию «имперского фашизма».
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