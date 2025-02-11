Исследование: может ли обычное бомбоубежище защитить от ядерного взрыва

Ты просыпаешься от ослепляющей вспышки за окном, а через секунду тебя сбивает с ног взрывная волна. Спасет ли тебя бомбоубежище, или это лишь дорогая иллюзия безопасности? Энтузиасты провели полевое исследование, которое в точности отвечает на такой вопрос — и может несколько разочаровать богачей, которые вложили в бункеры миллионы долларов.