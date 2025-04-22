Ушел из жизни классик казахской литературы Аким Тарази в возрасте 91 года

22 апреля мир покинул известный казахский писатель Аким Тарази. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал дань уважения его творчеству, высоко оценивая его литературное наследие и вклад в развитие казахской культуры.
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