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Ушел из жизни классик казахской литературы Аким Тарази в возрасте 91 года

Ушел из жизни классик казахской литературы Аким Тарази в возрасте 91 года

22 апреля мир покинул известный казахский писатель Аким Тарази. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал дань уважения его творчеству, высоко оценивая его литературное наследие и вклад в развитие казахской культуры.

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