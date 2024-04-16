Супруга ополченца с позывным «Техас» утверждает, что его удерживают танкисты

Супруга пропавшего добровольца и военкора из США Рассела Бентли (позывной «Техас»), который в 2014 году приехал из Техаса защищать Донбасс, сообщила, что её мужа удерживают танкисты одного из армейских подразделений.
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