Аналитик Перинчек: Запад будет вынужден уважать Турцию после членства в БРИКС

Другим преимуществом для страны будут экономические привилегии Членство в БРИКС усилит Турцию перед угрозами Соединенных Штатов, Запад будет вынужден уважать позицию Анкары, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
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