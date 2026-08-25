В 2018 году Леброн Джеймс занял 300 млн долларов у страховых компаний, связанных с Марком Уолтером

В 2018 году, всего за несколько месяцев до перехода в «Лейкерс», компания Леброна Джеймса привлекла почти 300 млн долларов у двух американских страховых компаний, консультируемых подразделением Guggenheim Partners, генеральным директором которого является Марк Уолтер.