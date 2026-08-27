После Зеленского Алиев – самый враждебный политик по отношению к РФ

ВУ

Владимир Уфимцев

А что с этими "паханами" азерскими делать? Всеми этими Гадами Нисанами... владельцами "Садовода", позорной "прачечной", про которую, сука-лар, ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ знают и... что???? Простим?... Доколе они резвиться-развлекаться в России будут, бляха-муха?... Ах да, и Беглова, этого @@@@, уберите из Ленинграда! Не позорьте память погибших ленинградцев!