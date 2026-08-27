В настоящее время у Москвы и Баку серьёзные проблемы. Об этом заявил российский историк и политолог, эксперт-международник, автор и ведущий видеоблога «Филипповский 13» Алексей Пилько, комментируя текущую ситуацию.
После Зеленского Алиев – самый враждебный политик по отношению к РФ
Комментарии
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СТ
Сергей Трошин
Враги так враги... Хоть какая-то ясность
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1 м.
Леонид Руси
Оба евреи... завидуют постоянно...
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1 м.
ВУ
Владимир Уфимцев
А что с этими "паханами" азерскими делать? Всеми этими Гадами Нисанами... владельцами "Садовода", позорной "прачечной", про которую, сука-лар, ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ знают и... что???? Простим?... Доколе они резвиться-развлекаться в России будут, бляха-муха?... Ах да, и Беглова, этого @@@@, уберите из Ленинграда! Не позорьте память погибших ленинградцев!
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3 н.
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