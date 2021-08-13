Мигранты слишком много хотят – нам кажется или так и есть?/Опять некому убирать урожай

Несекретные материалыМигранты слишком много хотят – нам кажется или так и есть?/Опять некому убирать урожай ONDATRA Помните, как в СССР все ездили «на картошку»? Морковку, свеклу, капусту… не важно.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМила Терехова"спасали урожай"? Именно так и заявляли при Совке. А почему это надо спасать? Это что, аварийная ситуация? Никто не догадывался, что в сентябре уборочная пора ? Каждый год одно и тоже . При планомерно организованной работе урожай СОБИРАЮТ, а не СПАСАЮТ. И заботиться об этом должны руководители на местах , а не ректоры учебных заведений. Сейчас на сезонные работы нанимают временных работников и оплачивают их труд, а не даром сгоняют солдан, студентов . Оплачивают и деньгами, и долей урожая. На "Сады Придонья" горожан привозят организованно автобусами. Расплачиваются и урожаем, горожане увозят столько, сколько могут дотащить. Народ делает заготовки на зиму, и все довольны.Комментировать
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