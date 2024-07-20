В ГМЗ «Павловск» привезут 16-метровую копию паровоза «Проворный» и сыграют музыку Штрауса

Сегодня и завтра в музее-заповеднике «Павловск» пройдет праздник-фестиваль «Императорский букет». В этом году событие, которое называют летней визитной карточкой Петербурга, получило название «Музыка цветов и паровозов».
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