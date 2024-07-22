О планах борьбы за пост президента США заявила Камала Харрис

Вашингтон. США. За пост президента США от Демократической партии намерена побороться Камала Харрис. Официальное уведомление о ее выдвижении поступило в Федеральную избирательную комиссию, передает RT со ссылкой на ТАСС.
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